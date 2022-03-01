Directori d'empreses
Migo
Migo Salaris

El salari de Migo oscil·la entre $35,999 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $53,205 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Migo. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Analista de Dades
$39.8K
Dissenyador de Producte
$36K
Gestor de Producte
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Enginyer de Programari
Median $50.8K
PMF

A legmagasabban fizető pozíció a Migo cégnél: Gestor de Producte at the Common Range Average level évi $53,205 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Migo cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $45,290.

Altres recursos