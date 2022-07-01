Directori d'empreses
Leap Services
Leap Services Salaris

El salari de Leap Services oscil·la entre $79,849 en compensació total anual per a un Desenvolupament de Negoci a la banda baixa fins a $277,380 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Leap Services. Darrera actualització: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Desenvolupament de Negoci
$79.8K
Gestor de Producte
$277K
Enginyer de Programari
$142K

Gestor d'Enginyeria de Programari
$237K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Leap Services és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $277,380. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Leap Services és $189,766.

Altres recursos

