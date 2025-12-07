Directori d'empreses
Kepler
Kepler Màrqueting Salaris

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kepler. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$93.7K - $113K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$87.6K$93.7K$113K$119K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Kepler?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Màrqueting a Kepler in Canada és una compensació total anual de CA$164,404. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Kepler per al rol de Màrqueting in Canada és CA$120,469.

Altres recursos

