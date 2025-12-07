Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Èxit del Client in United States a Kepler oscil·la entre $95.9K i $136K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kepler. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$109K - $124K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$95.9K$109K$124K$136K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Èxit del Client a Kepler in United States és una compensació total anual de $136,290. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Kepler per al rol de Èxit del Client in United States és $95,865.

