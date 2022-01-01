Directori d'Empreses
Infostretch
Infostretch Salaris

El rang de salaris de Infostretch varia de $118,000 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $169,150 per a Gerent de Disseny de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Infostretch. Última actualització: 8/11/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $118K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$136K
Gerent de Disseny de Producte
$169K

Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

Le rôle le mieux payé signalé chez Infostretch est Gerent de Disseny de Producte at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $169,150. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Infostretch est de $135,675.

