La compensació total mitjana de Màrqueting in India a Icertis oscil·la entre $30.9K i $43.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Icertis. Última actualització: 12/1/2025
Compensació Total Mitjana
Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Icertis, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.