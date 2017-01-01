Directori d'empreses
Haus
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Haus Salaris

El salari de Haus oscil·la entre $140,700 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $199,000 per a un Operacions d'Ingressos a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Haus. Darrera actualització: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Operacions d'Ingressos
$199K
Enginyer de Programari
$141K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Haus és Operacions d'Ingressos at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $199,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Haus és $169,850.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Haus

Empreses relacionades

  • Apple
  • Databricks
  • Uber
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/haus/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.