La compensació de Enginyer de Programari in United States a Fetch oscil·la entre $111K per year per a Software Engineer I i $205K per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $150K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fetch. Última actualització: 12/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer I
$111K
$109K
$2K
$0
Software Engineer II
$144K
$141K
$2.8K
$0
Software Engineer III
$146K
$146K
$0
$0
Software Engineer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Fetch, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
Títols inclosos
