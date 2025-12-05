Directori d'empreses
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Fetch Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in United States a Fetch oscil·la entre $111K per year per a Software Engineer I i $205K per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $150K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fetch. Última actualització: 12/5/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer I
(Nivell d'Entrada)
$111K
$109K
$2K
$0
Software Engineer II
$144K
$141K
$2.8K
$0
Software Engineer III
$146K
$146K
$0
$0
Software Engineer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Fetch, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Fetch in United States és una compensació total anual de $230,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fetch per al rol de Enginyer de Programari in United States és $150,000.

