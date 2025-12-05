Directori d'empreses
Fetch Gestor de Projectes Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Projectes in United States a Fetch oscil·la entre $68.6K i $99.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Fetch. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$77.7K - $90.3K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$68.6K$77.7K$90.3K$99.5K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Fetch, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a Fetch in United States és una compensació total anual de $99,484. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fetch per al rol de Gestor de Projectes in United States és $68,552.

