EQUATE
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    EQUATE Petrochemical Company is a global leader in petrochemical production, recognized for its high-quality products and dedication to sustainability and community development.

    http://www.equate.com
    Lloc web
    1995
    Any de fundació
    2,750
    Núm. d'empleats
    $500M-$1B
    Ingressos estimats
    Seu central

