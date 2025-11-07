Directori d'empreses
Electronic Arts
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari
  • SE 1

Enginyer de Programari Nivell

SE 1

Nivells a Electronic Arts

Comparar Nivells
  1. Associate SE
  2. SE 1
  3. SE 2
    4. Mostrar 4 Més Nivells
Mitjana Anual Compensació Total
$112,878
Salari Base
$101,322
Accions ()
$9,556
Bonus
$2,000
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimes Contribucions de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Electronic Arts

Empreses relacionades

  • Take-Two Interactive Software
  • Activision
  • Zynga
  • Nintendo
  • AppLovin
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos