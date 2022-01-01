Doximity Salaris

Directori d'Empreses
El rang de salaris de Doximity varia de $120,000 en compensació total anual per a Màrqueting a l'extrem inferior a $299,000 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Doximity. Última actualització: 8/18/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $210K

Enginyer de programari full-stack

Màrqueting
Median $120K
Gestor de Producte
Median $299K

Científic de Dades
Median $125K
Desenvolupament de Negocis
$124K
Analista de Dades
$219K
Dissenyador de Producte
$225K
Vendes
$225K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Doximity, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

El rol més ben pagat informat a Doximity és Gestor de Producte amb una compensació total anual de $299,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Doximity és de $214,550.

