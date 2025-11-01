La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Databricks oscil·la entre $441K per year per a M2 i $1.2M per year per a M5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $1.13M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Databricks. Última actualització: 11/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Databricks, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)