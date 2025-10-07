La compensació de Enginyer de Software Full-Stack in Canada a D2L oscil·la entre CA$71.7K per year per a L1 i CA$143K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in Canada totalitza CA$97.8K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de D2L. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
