Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chainlink Labs. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$93K - $108K
Argentina
Rang Habitual
Rang Possible
$82K$93K$108K$119K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
Options

A Chainlink Labs, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (5.00% trimestral)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (5.00% trimestral)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (5.00% trimestral)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (5.00% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Chainlink Labs in Argentina és una compensació total anual de ARS 155,369,494. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Chainlink Labs per al rol de Enginyer de Programari in Argentina és ARS 107,061,332.

