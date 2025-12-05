Directori d'empreses
CGI
CGI Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in Canada a CGI oscil·la entre CA$75.2K per year per a Associate Software Engineer i CA$125K per year per a Lead Analyst. El paquet de compensació year mitjà in Canada totalitza CA$82.6K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CGI. Última actualització: 12/5/2025

Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivell d'Entrada)
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Quins són els nivells professionals a CGI?

Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a CGI in Canada és una compensació total anual de CA$124,640. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CGI per al rol de Enginyer de Programari in Canada és CA$82,553.

