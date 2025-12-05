La compensació de Enginyer de Programari in Canada a CGI oscil·la entre CA$75.2K per year per a Associate Software Engineer i CA$125K per year per a Lead Analyst. El paquet de compensació year mitjà in Canada totalitza CA$82.6K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CGI. Última actualització: 12/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
