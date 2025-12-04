Directori d'empreses
Centre for Development of Advanced Computing
La compensació total mitjana de Tecnòleg de la Informació (TI) a Centre for Development of Advanced Computing oscil·la entre ₹529K i ₹722K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Centre for Development of Advanced Computing. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$6.4K - $7.8K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$6K$6.4K$7.8K$8.2K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Centre for Development of Advanced Computing?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a Centre for Development of Advanced Computing és una compensació total anual de ₹722,059. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Centre for Development of Advanced Computing per al rol de Tecnòleg de la Informació (TI) és ₹529,095.

Altres recursos

