La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in United States a Calendly oscil·la entre $129K i $184K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Calendly. Última actualització: 9/22/2025

Compensació Total Mitjana

$147K - $167K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$129K$147K$167K$184K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Calendly, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



