Blue Origin Salaris

El rang de salaris de Blue Origin varia de $90,000 en compensació total anual per a Analista de Negocis a l'extrem inferior a $249,312 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Blue Origin. Última actualització: 8/23/2025

Enginyer Mecànic
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Enginyer de qualitat

Enginyer de fabricació

Enginyer tèrmic

Enginyer de CAE

Enginyer de Programari
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de sistemes

Enginyer de Maquinari
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Enginyer de maquinari encastat

Enginyer Aeroespacial
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Gerent de Programa Tècnic
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Gerent de projecte tècnic

Gestor de Producte
L3 $151K
L4 $249K
Enginyer de Materials
L2 $120K
L3 $140K
Enginyer Elèctric
Median $200K
Analista de Negocis
Median $90K
Gerent de Projecte
Median $146K
Operacions de Negocis
$102K
Enginyer Químic
$91.5K
Enginyer de Controls
$171K
Desenvolupament Corporatiu
$246K
Analista de Dades
$164K
Gerent de Ciència de Dades
$244K
Analista Financer
$154K
Recursos Humans
$136K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$198K
Dissenyador de Producte
$218K
Gerent de Programa
$225K
Reclutador
$99.3K
Analista de Ciberseguretat
$150K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$212K
PMF

The highest paying role reported at Blue Origin is Gestor de Producte at the L4 level with a yearly total compensation of $249,312. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Origin is $151,333.

