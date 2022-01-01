Directori d'empreses
Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Salaris

El salari de Blue Cross Blue Shield Association oscil·la entre $54,270 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $265,320 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Blue Cross Blue Shield Association. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $107K

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Actuari
Median $168K
Científic de Dades
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Negoci
Median $100K
Dissenyador de Producte
Median $70K
Analista de Dades
$161K
Recursos Humans
$54.3K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $100K
Gestor de Producte
$149K
Gestor de Projectes
$111K
Arquitecte de Solucions
$265K

Arquitecte de Dades

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Blue Cross Blue Shield Association és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $265,320. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Blue Cross Blue Shield Association és $109,000.

