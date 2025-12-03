Directori d'empreses
Benchling
Benchling Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in United States a Benchling oscil·la entre $294K i $428K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Benchling. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$338K - $385K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$294K$338K$385K$428K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Benchling, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Benchling in United States és una compensació total anual de $428,340. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Benchling per al rol de Dissenyador de Producte in United States és $294,030.

