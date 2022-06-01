Directori d'empreses
Aya Healthcare
Aya Healthcare Salaris

El salari de Aya Healthcare oscil·la entre $110,744 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $237,180 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Aya Healthcare. Darrera actualització: 11/14/2025

Enginyer de Programari
Median $175K

Enginyer de Programari Full-Stack

Gestor de Producte
Median $165K
Dissenyador de Producte
$111K

Gestor de Projectes
$131K
Reclutador
$146K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$237K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Aya Healthcare és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $237,180. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Aya Healthcare és $155,481.

