Autodesk
  • Arquitecte de Solucions

  • Tots els Salaris de Arquitecte de Solucions

Autodesk Arquitecte de Solucions Salaris

El paquet de compensació mitjà de Arquitecte de Solucions in United States a Autodesk totalitza $300K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Autodesk. Última actualització: 9/23/2025

Paquet Mitjà
company icon
Autodesk
Solution Architect
Novi, MI
Total per any
$300K
Nivell
Software Architect
Base
$200K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$40K
Anys a l'empresa
13 Anys
Anys d'exp
21 Anys
Quins són els nivells professionals a Autodesk?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Autodesk, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Autodesk, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.32% trimestral)



Títols inclosos

Enviar nou títol

Arquitecte de Dades

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Autodesk in United States és una compensació total anual de $410,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Autodesk per al rol de Arquitecte de Solucions in United States és $286,000.

