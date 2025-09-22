Directori d'empreses
Aurora Solar
Aurora Solar Gestor de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in United States a Aurora Solar totalitza $227K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Aurora Solar. Última actualització: 9/22/2025

Aurora Solar
Senior Product Manager
Total per any
$227K
Nivell
-
Base
$153K
Stock (/yr)
$73.9K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Aurora Solar?

$160K

Calendari d'Adquisició

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Aurora Solar, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

PMF

The highest paying salary package reported for a Gestor de Producte at Aurora Solar in United States sits at a yearly total compensation of $365,926. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora Solar for the Gestor de Producte role in United States is $189,500.

