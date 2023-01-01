Directori d'Empreses
Anthropic
Anthropic Salaris

El rang de salaris de Anthropic varia de $311,933 en compensació total anual per a Màrqueting a l'extrem inferior a $642,600 per a Operacions de Negocis a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Anthropic. Última actualització: 8/21/2025

$160K

Enginyer de Programari
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Operacions de Negocis
$643K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$322K

Màrqueting
$312K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Anthropic, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

El rol més ben pagat informat a Anthropic és Operacions de Negocis at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $642,600. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Anthropic és de $525,821.

