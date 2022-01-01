Directori d'empreses
American Family Insurance
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

American Family Insurance Salaris

El salari de American Family Insurance oscil·la entre $22,718 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $190,950 per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de American Family Insurance. Darrera actualització: 9/2/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $127K

Enginyer de Software Backend

Analista de Negoci
Median $102K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Científic de Dades
Median $152K
Actuari
$161K
Recursos Humans
$22.7K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$124K
Màrqueting
$121K
Vendes
$52.5K
Analista de Ciberseguretat
$153K
Gestor de Programes Tècnics
$191K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a American Family Insurance és Gestor de Programes Tècnics at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $190,950. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a American Family Insurance és $127,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a American Family Insurance

Empreses relacionades

  • TD Ameritrade
  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • GEICO
  • Fivestars
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos