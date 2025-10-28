La compensació total mitjana de Consultor de Gestió in United States a Alteryx oscil·la entre $120K i $174K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alteryx. Última actualització: 10/28/2025
Compensació Total Mitjana
Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.4%
ANY 3
A Alteryx, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)
33.4% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.40% anual)