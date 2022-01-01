Directori d'Empreses
Alight Solutions
Alight Solutions Salaris

El rang de salaris de Alight Solutions varia de $31,286 en compensació total anual per a Recursos Humans a l'extrem inferior a $221,100 per a Operacions d'Ingressos a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Alight Solutions. Última actualització: 8/23/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $124K
Consultor de Gestió
Median $103K
Gerent d'Operacions de Negocis
$211K

Servei al Client
$39.2K
Analista de Dades
$173K
Analista Financer
$142K
Recursos Humans
$31.3K
Operacions de Màrqueting
$117K
Gestor de Producte
$93.5K
Gerent de Projecte
$84.6K
Reclutador
$67.7K
Operacions d'Ingressos
$221K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$188K
Arquitecte de Solucions
$199K
Gerent de Programa Tècnic
$216K
PMF

The highest paying role reported at Alight Solutions is Operacions d'Ingressos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $221,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alight Solutions is $123,500.

