Age of Learning
Age of Learning Salaris

El salari de Age of Learning oscil·la entre $81,600 en compensació total anual per a un Investigador UX a la banda baixa fins a $414,915 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Age of Learning. Darrera actualització: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Enginyer de Programari
Median $135K

Enginyer de Programari Full-Stack

Científic de Dades
$134K
Dissenyador de Producte
$116K

Gestor de Producte
$415K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$166K
Investigador UX
$81.6K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Age of Learning és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $414,915. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Age of Learning és $134,333.

