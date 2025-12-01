Directori d'empreses
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

ADP Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in United States a ADP oscil·la entre $93.3K per year per a Associate Software Engineer i $243K per year per a Principal Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $113K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ADP. Última actualització: 12/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivell d'Entrada)
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A ADP, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (Infinity% per període)



Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a ADP in United States és una compensació total anual de $242,811. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ADP per al rol de Enginyer de Programari in United States és $113,000.

Altres recursos

