La compensació de Enginyer de Programari in United States a ADP oscil·la entre $93.3K per year per a Associate Software Engineer i $243K per year per a Principal Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $113K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ADP. Última actualització: 12/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.3%
ANY 3
A ADP, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (Infinity% per període)
