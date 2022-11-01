Directori d'Empreses
Abacus.AI
Abacus.AI Salaris

El rang de salaris de Abacus.AI varia de $69,650 en compensació total anual per a Vendes a l'extrem inferior a $341,700 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Abacus.AI. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $83.5K
Gestor de Producte
$342K
Vendes
$69.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
PMF

La compensazione totale annuale mediana segnalata in Abacus.AI è di $83,457.

