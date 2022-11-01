Директория на компаниите
Zinnov Заплати

Заплатата в Zinnov варира от $1,601 общо възнаграждение годишно за Рисков капиталист в долния край до $291,450 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zinnov. Последно актуализирано: 11/14/2025

Консултант по управление
Median $12K
Софтуерен инженер
$66.7K
Архитект на решения
$291K

Мениджър на технически програми
$20.7K
Рисков капиталист
$1.6K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Zinnov е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $291,450. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zinnov е $20,681.

Други ресурси