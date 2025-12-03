Директория на компаниите
Yara International
Yara International Мениджър на технически програми Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на технически програми in Spain в Yara International варира от €49.4K до €70.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Yara International. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$64.6K - $76.6K
Spain
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$56.9K$64.6K$76.6K$80.8K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Yara International?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на технически програми в Yara International in Spain е с годишно общо възнаграждение от €70,197. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Yara International за позицията Мениджър на технически програми in Spain е €49,443.

Други ресурси

