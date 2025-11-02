Директория на компаниите
Workday
Възнаграждението за Рекрутър in United States в Workday варира от $140K на year до $241K. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $190K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Workday.

Средна Възнаграждение по Ниво
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Workday, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Workday in United States е с годишно общо възнаграждение от $241,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Workday за позицията Рекрутър in United States е $193,000.

