Palantir Заплати

Заплатата в Palantir варира от $77,113 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $408,000 за Информационен технолог (ИТ) в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Palantir. Последно актуализирано: 8/26/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer $255K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Форуърд диплойд софтуер инженер

Бизнес развитие
Median $150K
Технически програмен мениджър
Median $205K

Продуктов мениджър
Median $200K
Архитект на решения
Median $177K
Специалист по данни
Median $183K
Продуктов дизайнер
Median $175K
Програмен мениджър
Median $180K
Проектен мениджър
Median $150K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $300K
Счетоводител
$126K

Техникъл акаунтънт

Административен асистент
$77.1K
Бизнес операции
$241K
Бизнес аналитик
$141K
Корпоративно развитие
$132K
Човешки ресурси
$104K
Информационен технолог (ИТ)
$408K
Правни въпроси
$255K
Управленски консултант
$164K
Маркетинг
$134K
Мениджър продуктов дизайн
$302K
Рекрутър
$165K
Продажби
$137K
Инженер по продажби
$147K
График на придобиване

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
RSU

В Palantir, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (1.67% месечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Palantir, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Palantir, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

El puesto mejor pagado reportado en Palantir es Информационен технолог (ИТ) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $408,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Palantir es $170,357.

