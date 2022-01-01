Waymo Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Waymo варира от $59,623 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $950,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Waymo. Последно актуализирано: 8/27/2025

$160K

Софтуерен инженер
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продъкшън софтуер инженер

Системс инженер

Рисърч сайънтист

Технически програмен мениджър
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Специалист по данни
L4 $255K
L5 $339K

Хардуерен инженер
L5 $394K
L6 $479K
Продуктов мениджър
Median $418K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $950K
Програмен мениджър
Median $194K
Човешки ресурси
Median $145K
Рекрутър
Median $173K
Механичен инженер
Median $378K
Счетоводител
$98K

Техникъл акаунтънт

Мениджър бизнес операции
$358K
Бизнес аналитик
$392K
Бизнес развитие
$510K
Мениджър анализ на данни
$390K
Финансов аналитик
$265K
Информационен технолог (ИТ)
$59.6K
Маркетингови операции
$209K
Продуктов дизайнер
$118K
Проектен мениджър
$543K
УИ изследовател
$125K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
WMU

В Waymo, WMUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

WMUs are Waymo's version of RSUs

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Waymo е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $950,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Waymo е $338,893.

Други ресурси