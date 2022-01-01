Директория на компаниите
Tango
Tango Заплати

Заплатата в Tango варира от $42,210 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $92,852 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Tango. Последно актуализирано: 10/12/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $86.4K
Аналитик данни
$66.1K
Специалист по данни
$51.7K

Маркетингови операции
$90.1K
Продуктов дизайнер
$42.2K
Продуктов мениджър
$92.9K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tango, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

The highest paying role reported at Tango is Продуктов мениджър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $92,852. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tango is $76,265.

