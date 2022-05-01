Директория на компаниите
VTEX
VTEX Заплати

Заплатата в VTEX варира от $30,845 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $215,070 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на VTEX. Последно актуализирано: 11/13/2025

Софтуерен инженер
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Консултант по управление
$84.1K
Маркетинг
$80.2K

Продуктов дизайнер
$51.6K
Продуктов мениджър
$60K
Продажби
$215K
Мениджър на софтуерно инженерство
$212K
Архитект на решения
$66.5K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в VTEX е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $215,070. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в VTEX е $66,455.

