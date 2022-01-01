Директория на компаниите
Шопифай Заплати

Заплатата в Shopify варира от $40,655 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $367,054 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Шопифай. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Мобайл софтуер инженер

Фронтенд софтуер инженер

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

Продъкшън софтуер инженер

Специалист по данни
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Продуктов мениджър
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Продуктов дизайнер
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

ЮИкс дизайнер

Маркетинг
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Мениджър софтуерно инженерство
L7 $264K
L8 $367K
Клиентско обслужване
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Мениджър анализ на данни
L7 $221K
L8 $279K
Финансов аналитик
L5 $90.4K
L6 $121K
Бизнес аналитик
Median $97.9K
Инженер по продажби
Median $151K
Бизнес операции
Median $350K
Маркетингови операции
Median $102K
Рекрутър
Median $130K
Архитект на решения
Median $105K

Дейта архитект

Архитект облачна сигурност

Мениджър бизнес операции
Median $106K
Човешки ресурси
Median $90K
Продажби
Median $87.4K
Технически програмен мениджър
Median $276K
Технически писател
Median $66.7K
Бизнес развитие
Median $326K
Мениджър продуктов дизайн
Median $315K
Програмен мениджър
Median $150K
Аналитик по киберсигурност
Median $109K
Счетоводител
$89.6K
Административен асистент
$41K
Ръководител на екипа
$109K
Копирайтър
$52.6K
Аналитик данни
$164K
Графичен дизайнер
$149K
Информационен технолог (ИТ)
$104K
Управленски консултант
$241K
Проектен мениджър
$69.6K
УИ изследовател
Median $100K
График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Shopify, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (8.25% тримесечно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (8.25% тримесечно)

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В Shopify, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (100.00% годишно)

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Shopify, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (8.25% тримесечно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (8.25% тримесечно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (8.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Shopify е Мениджър софтуерно инженерство at the L8 level с годишно общо възнаграждение от $367,054. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Shopify е $115,356.

