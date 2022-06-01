Директория на компаниите
Verbit
Verbit Заплати

Заплатата в Verbit варира от $32,238 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $162,670 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Verbit. Последно актуализирано: 10/16/2025

Продуктов мениджър
$130K
Рекрутър
$32.2K
Софтуерен инженер
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Мениджър софтуерно инженерство
$109K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Verbit е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $162,670. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Verbit е $119,343.

