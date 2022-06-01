Директория на компаниите
WSO2
WSO2 Заплати

Заплатата в WSO2 варира от $7,914 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $203,975 за Архитект на решения в горния край.

$160K

Софтуерен инженер
Median $20K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Специалист по данни
$7.9K
Архитект на решения
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ЧЗВ

Najlepšie platenú pozíciu v WSO2 predstavuje Архитект на решения at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $203,975.
Mediánová ročná celková odmena v WSO2 je $20,028.

