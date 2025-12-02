Директория на компаниите
USDA
USDA Мениджър на технически програми Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на технически програми in United States в USDA варира от $115K до $164K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на USDA. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$132K - $154K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$115K$132K$154K$164K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в USDA?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на технически програми в USDA in United States е с годишно общо възнаграждение от $163,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в USDA за позицията Мениджър на технически програми in United States е $114,800.

