Tempo
Tempo Заплати

Диапазонът на заплатите на Tempo варира от $2,472 в общо възнаграждение годишно за Архитект на решения в долния край до $248,750 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Tempo. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $154K
Продуктов дизайнер
Median $167K
Ръководител бизнес операции
$102K

Бизнес анализатор
$139K
Експерт по данни
$85.2K
Хардуерен инженер
$131K
Човешки ресурси
$204K
Продуктов мениджър
$78.3K
Рекрутер
$84.6K
Ръководител софтуерно инженерство
$249K
Архитект на решения
$2.5K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Tempo, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $248,750. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Tempo, е $130,650.

