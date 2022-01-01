Директория на компаниите
UPMC
Работите тук? Заявете вашата компания

UPMC Заплати

Заплатата в UPMC варира от $75,375 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $175,000 за Актюер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на UPMC. Последно актуализирано: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $93K
Актюер
Median $175K
Счетоводител
$78.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Бизнес анализатор
Median $80K
Информационен технолог (ИТ)
$89.6K
Продуктов дизайнер
$121K
Мениджър на продуктовия дизайн
$134K
Продуктов мениджър
$112K
Проектен мениджър
$75.4K
Анализатор по киберсигурност
$85.4K
Мениджър на технически програми
$102K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в UPMC е Актюер с годишно общо възнаграждение от $175,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в UPMC е $93,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за UPMC

Свързани компании

  • Mayo Clinic
  • Healthgrades
  • Penn Medicine
  • Intermountain Healthcare
  • Fresenius
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси