Възнаграждението за ДевОпс инженер in Switzerland в Swisscom варира от CHF 124K на year за Software Engineer до CHF 155K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Switzerland възлiza на CHF 138K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Swisscom. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
