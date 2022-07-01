Директория на компаниите
TDS
TDS Заплати

Заплатата в TDS варира от $44,765 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $140,700 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на TDS. Последно актуализирано: 9/20/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $87K

Фул-стак софтуер инженер

Счетоводител
$70.2K
Клиентско обслужване
$44.8K

Специалист по данни
$51.2K
Продажби
$141K
Рисков капиталист
$56.7K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в TDS е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $140,700. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TDS е $63,444.

