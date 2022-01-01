Директория на компаниите
TELUS
Работите ли тук? Заявете вашата компания

TELUS Заплати

Диапазонът на заплатите на TELUS варира от $10,107 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $135,281 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на TELUS. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Инженер по осигуряване на качеството (QA)

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Инженер по машинно обучение

DevOps инженер

Продуктов мениджър
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Продуктов дизайнер
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX дизайнер

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Експерт по данни
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Ръководител софтуерно инженерство
L4 $114K
L5 $97.6K
Маркетинг
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Ръководител на програма
Median $85K
Бизнес анализатор
Median $56.2K
Анализатор по киберсигурност
Median $76.8K
Анализатор на данни
Median $37.1K
Ръководител на експерти по данни
Median $110K
Архитект на решения
Median $129K

Архитект на данни

Консултант по управление
Median $95.6K
Бизнес операции
$101K
Ръководител бизнес операции
$96.9K
Бизнес развитие
$99.3K
Ръководител на кабинет
$92.6K
Копирайтер
$88.4K
Обслужване на клиенти
$10.1K
Финансов анализатор
$76.8K
Хардуерен инженер
$75.2K
Човешки ресурси
$66.4K
Информационен технолог (ИТ)
$11.6K
Маркетингови операции
$104K
Машинен инженер
$72.9K
Ръководител продуктов дизайн
$107K
Ръководител на проект
$14.5K
Продажби
$55.4K
Технически ръководител на програма
$89.6K
Доверие и безопасност
$41.7K
UX изследовател
$88.2K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-TELUS הוא Софтуерен инженер at the L6 level עם פיצוי כולל שנתי של $135,281. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TELUS הוא $86,649.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за TELUS

Свързани компании

  • Sprint
  • Swisscom
  • BT
  • EXFO
  • Tucows
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси