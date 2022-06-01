Директория на компаниите
SRC
SRC Заплати

Заплатата в SRC варира от $55,275 общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $201,000 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на SRC. Последно актуализирано: 11/30/2025

Софтуерен инженер
Median $131K

Full-Stack софтуерен инженер

Бизнес анализатор
$55.3K
Електроинженер
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Хардуерен инженер
$81.1K
Продуктов мениджър
$80.4K
Мениджър на софтуерно инженерство
$201K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в SRC е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $201,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SRC е $97,163.

Други ресурси

