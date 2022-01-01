Директория на компаниите
Splash
Работите тук? Заявете вашата компания

Splash Заплати

Заплатата в Splash варира от $76,373 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $184,075 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Splash. Последно актуализирано: 9/19/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Успех на клиентите
$111K
Продуктов мениджър
$184K
Софтуерен инженер
$76.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Splash е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $184,075. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Splash е $111,440.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Splash

Свързани компании

  • Ridecell
  • Omnivore
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Ironclad
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси