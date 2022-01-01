Директория на компаниите
UpKeep Заплати

Заплатата в UpKeep варира от $66,665 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $145,000 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на UpKeep. Последно актуализирано: 11/16/2025

Продуктов мениджър
Median $145K
Продажби
$119K
Софтуерен инженер
$66.7K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в UpKeep е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $145,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в UpKeep е $119,400.

